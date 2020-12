Covid, infermiere si vaccina e poi risulta positivo al Covid. Pfizer: "Dipende dai 10 giorni"

31 dicembre 2020 a

Si vaccina contro il Covid e dopo più di una settimana risulta positivo al virus. Protagonista della vicenda un infermiere 45enne della California, Matthew W. L’uomo aveva scritto in un post su Facebook di aver ricevuto il vaccino Pfizer il 18 dicembre e poi aveva spiegato ad Abc News di avere avuto dolore al braccio per un giorno senza altri effetti collaterali. La vigilia di Natale, però, l’infermiere si è ammalato dopo essere stato in servizio in un'unità Covid-19. Ha raccontato di avere avuto brividi e dolori muscolari. Secondo quanto riferito, è risultato positivo il giorno di Santo Stefano. L'azienda farmaceutica ha fatto sapere che "la persona potrebbe aver contratto la malattia prima o subito dopo la vaccinazione". Nella nota, poi, Pfizer ha aggiunto: “Sulla base del nostro studio di Fase 3 sulla sicurezza e l'efficacia, il vaccino offre una certa protezione contro il Covid-19 entro circa dieci giorni dalla prima dose e si rafforza significativamente dopo la seconda dose, cosa che giustifica la necessità di una serie di vaccini a due dosi” .

