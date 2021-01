Regno Unito, variante fuori controllo: questa sera Boris Johnson annuncia il terzo lockdown

04 gennaio 2021 a

Non c’è pace per il Regno Unito. Il Paese di Boris Johnson, infatti, schiacciato dalla super contagiosa variante inglese del Covid, è costretto a un nuovo lockdown, il terzo da quando è scoppiata la pandemia. I numeri sono sconfortanti: 50mila casi al giorno da quasi una settimana, ricoveri ai massimi, morti ai livelli della primavera. Come riporta La Repubblica, il primo ministro parlerà alla nazione alle 21 italiane di questa sera. La Scozia, invece, ha già chiuso tutto. L’allarme è alto, nonostante le prime vaccinazioni, sia con il siero di Pfizer che con quello di AstraZeneca approvato di recente. E le misure restrittive in vigore sembrano non avere alcun effetto sui contagi: a Londra e in quasi tutto il Paese da due settimane sono chiusi pub, bar, ristoranti e i negozi non essenziali e non si può incontrare nessuno in casa (solo una persona all’esterno). Il virus, tuttavia, sembra irreferenabile.

