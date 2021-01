Donald Trump, "Non lascio la Casa Bianca". La bomba prima dei ballottaggi in Georgia

05 gennaio 2021 a

“Non lascio la Casa Bianca”: Donald Trump lo ripete ormai come un mantra. A poche ore dai ballottaggi che decideranno chi fra democratici e repubblicani controllerà il Senato, il tycoon ha arringato la folla in Georgia. "Non possiamo permettere che i democratici rubino anche il Senato – ha dichiarato -. I dem non prenderanno questa Casa Bianca, ci batteremo". Tra l’altro, la candidata repubblicana Kelly Loeffler ha già fatto sapere che, in caso di vittoria, si opporrà alla certificazione dell’elezione di Joe Biden. Il presidente uscente, poi, è tornato sulla questione “voti truccati” e ha aggiunto: “Spero che Mike Pence si schiererà con noi. E' una brava persona, mi piace molto. Nelle ultime settimane abbiamo dimostrato di aver vinto le elezioni con una valanga di voti”. Un chiaro riferimento al fatto che il vicepresidente presiederà il Congresso durante il processo per certificare il voto dei grandi elettori, ma ha già dichiarato di non voler aiutare il tycoon nella sua mossa contro Biden.

