Parlamento Usa assaltato, “immagini crude”: Enrico Mentana manda in onda lo sparo e la morte della sostenitrice di Trump

“Ve le mostriamo, ma vi avviso che sono immagini crude”. Così Enrico Mentana ha messo in guardia gli spettatori più sensibili prima di mandare in onda durante l’edizione speciale del TgLa7 il video del momento in cui una donna è stata ferita mortalmente. Si tratta di una sostenitrice di Donald Trump, che è stata colpita probabilmente dalle forze dell’ordine: “Ecco, si sente chiaramente lo sparo e si vede una persona andare a terra - ha commentato Mentana in diretta - mi scuso se le immagini sono crude però testimoniano quello che sta succedendo. Si vede un mitra in dotazione agli agenti, queste immagini porteranno sicuramente a reazioni”. La donna è poi morta a causa delle gravi ferite riportate, essendo stata colpita al petto da un proiettile: sempre durante l’assalto al Parlamento a Washington sono state arrestate 13 persone e sequestrate 5 pistole.

