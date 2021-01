Donald Trump, la furia contro Rudy Giuliani: "Hai fallito", non vuole pagargli la parcella da 20mila dollari al giorno

15 gennaio 2021 a

Donald Trump è sempre più solo. Ed è convinto che i suoi più stretti collaboratori siano "incapaci di difenderlo” dalle accuse di “incitamento all’insurrezione” mosse nei suoi confronti dalla Camera dei rappresentanti. Non solo è “incredibilmente furioso” nei confronti del vicepresidente Mike Pence, ma sta anche rompendo i rapporti con il suo avvocato di fiducia, Rudy Giuliani. E infatti, secondo il Washington Post, il tycoon ha incaricato i suoi assistenti di non pagare le spese legali di Giuliani. In più, ha detto di voler approvare personalmente eventuali rimborsi per le spese sostenute durante i viaggi per contestare la vittoria di Joe Biden alle elezioni del 3 novembre. Alcuni funzionari vicini al tycoon, inoltre, hanno riferito che “Trump ha espresso privatamente preoccupazione per alcune delle mosse di Giuliani e non ha apprezzato la sua richiesta di 20mila dollari al giorno come tariffa per il suo lavoro nel tentativo di ribaltare le elezioni”. Come riporta il quotidiano statunitense, ai dipendenti della Casa Bianca è stato addirittura ordinato di non passare al presidente nessuna delle chiamate di Giuliani".

