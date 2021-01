Melania Trump, cosa (forse) non avete notato nel video di addio: clamoroso sfregio a lady Biden

20 gennaio 2021 a

“Essere la first lady è stato il più grande onore della mia vita. Gli ultimi quattro anni sono stati indimenticabili”. Melania Trump si è congedata dalla Casa Bianca con un video di saluto alla nazione. Curiosamente nel suo intervento non è stato nominato né l’assalto al Congresso americano (anche se ha affermato che la violenza non è mai giustificata) né la nuova first lady Jill. Uno sgarbo istituzionale probabilmente imposto dalla battaglia portata avanti dal marito Donald, che ad accogliere Joe Biden alla Casa Bianca lascerà il capo maggiordomo non intendendo partecipare al rito dell’insediamento del nuovo presidente eletto. Dietro le quinte della famiglia Trump si vocifera che Melania avrebbe voluto partecipare alla cerimonia di insediamento di Biden, ma sarebbe arrivato il veto di Donald, che già si era infuriato quando la figlia Ivanka aveva manifestato l’intenzione di prendervi parte per salvaguardare il suo futuro politico.

