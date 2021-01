Joe Biden è presidente degli Stati Uniti, il discorso: "La democrazia è fragile, oggi ha vinto"

20 gennaio 2021 a

Joe Biden è ufficialmente il 46esimo presidente degli Stati Uniti. E dopo il giuramento, il discosrso. E le prime parole da presidente, Biden ha voluto riservarle all'attacco al Congresso di qualche settimana fa. "Oggi non celebriamo la vittoria di un candidato ma della democrazia. La democrazia è preziosa e fragile, e oggi ha vinto", ha detto - subito dopo il giuramento - il nuovo capo della Casa Bianca, che poi ha ringraziato tutti gli ex presidenti presenti, tra cui Obama, Clinton e Bush. In un secondo momento il dem è passato a elencare tutti i problemi ereditati dal suo predecessore, Donald Trump: dalla pandemia all'economia, dal cambiamento climatico al terrorismo interno. Secondo Biden, per risolvere tali questioni "serve la cosa più sfuggevole di tutte in una democrazia: l'unità". Ecco perché poi il presidente degli Usa ha chiesto di "finirla con la guerra fra rossi e blu, conservatori e di sinistra". E ancora: "Avremo bisogno l'uno dell'altro. Usciremo da questa crisi e lo faremo insieme". Poi Biden ha chiesto al pubblico presente di osservare un minuto di silenzio per ricordare le oltre 400mila vittime del Covid in America. Il discorso si è chiuso, infine, con un ringraziamento ai militari per il loro impegno.

