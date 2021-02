Regina Elisabetta, l'inchiesta travolge la famiglia reale: "Convinse il governo a coprire tutto". Soldi, un caso enorme

09 febbraio 2021 a

Grande imbarazzo per la Regina Elisabetta e tutta la famiglia reale. Il quotidiano inglese Guardian ha pubblicato diversi documenti inediti che provano come i consulenti legali della Sovrana abbiano fatto pressione sui ministri per modificare la legge sulla trasparenza finanziaria. Impedendo, di fatto, che il reale tesoro di Sua Maestà venisse reso pubblico. Nello specifico, è bastato inserire una clausola che garantiva il potere di esentare le società utilizzate dai capi di Stato dalle norme per la trasparenza.

Il sistema, messo a punto negli anni '70, ha così consentito di creare una società fantasma, protetta dallo Stato, che avvolge nella segretezza le quote azionarie e gli investimenti privati della Regina almeno fino al 2011. L'ammontare delle sue ricchezze non è mai stato reso pubblico, anche se si pensa si tratti di una cifra vicina alle centinaia di milioni di sterline. I Reali, come spiegato dal Guardian, sarebbero riusciti a imporre questa loro volontà attraverso il Queen’s Consent, una procedura obsoleta che consente agli inquilini di Buckingham Palace di influenzare segretamente la creazione delle leggi. Tra l'altro si tratta di uno strumento che può essere usato prima che la norma venga approvata dal Parlamento.

Sconvolge il fatto che - sulla base dei documenti pubblicati dal Guardian - la famiglia reale avrebbe fatto ricorso a questa procedura tante volte, riuscendo così a far introdurre dei cambiamenti a non poche leggi. Questa scoperta, però, mette sotto accusa la Regina Elisabetta, molto diversa dal personaggio super partes che viene offerto ai sudditi da anni. Inoltre, quando i giornalisti del Guardian hanno chiesto quante volte i Reali abbiano approfittato del Queen's Consent, i portavoce di Carlo ed Elisabetta hanno risposto con un no comment. Dalle ricerche del giornale, però, emerge che la monarca avrebbe potuto influenzare più di un migliaio di leggi.

