Meghan Markle e Harry, la risposta della Regina Elisabetta: "Rattristata per quello che hanno provato". Razzismo a Corte, pesanti conferme

09 marzo 2021 a

a

a

“Le questioni sollevate, particolarmente quelle della razza, sono preoccupanti”. Alla fine, la risposta della Regina Elisabetta all’intervista choc di Meghan e Harry è arrivata. Attraverso una nota ufficiale di Palazzo, la Sovrana ha deciso di rompere il silenzio. “Alcuni ricordi possono variare”, ha spiegato Sua Maestà, lasciando intendere di non credere ciecamente a quanto raccontato. Nonostante questo, le preoccupazioni “vengono prese molto seriamente e saranno affrontate dalla famiglia privatamente”.

Meghan e Harry? Ecco il commento del principe Carlo: "Fantastico qui, ci sono...". L'agghiacciante gaffe con l'infermiera nigeriana

La Regina, insomma, ha scelto la via diplomatica e non quella del contrattacco che molti sudditi inglesi si aspettavano. “L’intera famiglia è rattristata – si legge nel comunicato – nell’apprendere quanto impegnativi siano stati gli ultimi anni per Harry e Meghan”. Elisabetta II, infatti, ha voluto far sapere che non saranno tagliati i ponti: loro, insieme al figlio Archie, “saranno sempre membri amati della famiglia”.

"Tutto un giro di soldi". Meghan e Harry, Poletti terremota La Vita in diretta: quello che nessuno osa ammettere

L’ipotesi di restare in silenzio dopo le dichiarazioni bomba dei duchi di Sussex si era rivelata insostenibile. Le accuse contro la Corona inglese erano troppo gravi per poter essere ignorate. Ma comunque si è voluto evitare di reagire in maniera dura. Secondo alcuni, invece, William e Carlo, i più offesi dalle parole di Meghan e Harry, erano a favore del pugno duro. Alla fine ha prevalso la moderazione di Elisabetta.

Video su questo argomento "Ha avuto il coraggio di confessare". Sapete chi è questa signora? Meghan Markle, bomba americana sulla Regina Elisabetta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.