Meghan Markle, parla l'esperta di Windsor Penny Junior: "Cosa farà Harry quanto tra 2 anni il matrimonio fallirà"

10 marzo 2021 a

a

a

"Rispondere con dolore, più che con rabbia, ha permesso di sottolineare che 'i ricordi possono variare'. Che è come dire che la verità di Meghan e Harry potrebbe non essere l'unica verità". Penny Junior, giornalista ed esperta di casa Windsor spiega a La Repubblica che quella della famiglia reale è stata "una risposta perfettamente lavorata. Ottima per la sua brevità. Meno è, meglio è". Inoltre, continua Junior, "sarei sorpresa se li risentissimo parlare di quello che è successo. Questo però dipenderà dai duchi. Hanno reso pubbliche le questioni familiari. Immagino che sarà difficile per la famiglia fidarsi nuovamente di loro".

"Quello che hanno provato". Meghan e Harry, parla la Regina: razzismo a Corte, tragica conferma

Su Meghan la giornalista ha molti dubbi: "Seguo la famiglia reale da 40 anni e non ho mai visto o sentito nulla che mi facesse pensare al razzismo. Quello che trovo offensivo è il modo in cui nell'intervista, sia Meghan che Oprah, abbiano insistito su questo tema. E cioè, qualcuno avrebbe fatto una domanda sul colore della pelle di Archie. Questo non è razzismo. Io credo sia un interesse completamente normale quando si parla di una coppia mista che sta per avere un bambino".

Meghan e Harry? Ecco il commento del principe Carlo: "Fantastico qui, ci sono...". L'agghiacciante gaffe con l'infermiera nigeriana

E il principe Harry, continua, "è completamente cambiato. Non lo riconosco più. Non mi piace dire che Meghan ha una brutta influenza, perché lui la ama molto. Ma non è sicuramente felice. È arrabbiato. Il dolore per la morte di sua madre è irrisolto, e lui se la prende con la 'Ditta' e il padre. Ma se tra due anni questo matrimonio fallisce, cosa farà Harry?". Anche la storia del suicidio non convince Penny Junior: "Sarà vero? A me l'intervista sembrava una replica di quella di Diana. Una performance per conquistarsi le stesse simpatie della principessa del Galles. E infatti in America tutti le hanno creduto".

Video su questo argomento "Gente che vive a sbafo e non ha mai lavorato". Vittorio Feltri cancella Meghan e Harry: "Ma che ce ne importa di loro?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.