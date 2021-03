Kate Middleton "inorridita" da Meghan Markle. L'indiscrezione: "Perché lei e Harry hanno deciso di parlare", sospetto sconvolgente

17 marzo 2021 a

"Inorridita e mortificata". Kate Middleton, come noto, non ha preso bene per usare un eufemismo l'intervista dei cognati Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey. Un'intervista che ha fatto il giro del mondo ma che soprattutto ha provocato un terremoto a Buckingham Palace, con la corte reale accusata addirittura di un velato e strisciante razzismo.

Secondo Katie Nicholl, esperta della Corona britannica, una delle rivelazioni dei Duchi di Sussex che più hanno sconvolto la moglie del principe William è quella relativa al royal wedding del 2018, in cui secondo Meghan proprio la Middleton l'avrebbe fatta piangere con una battuta polemica sulle calze di sua figlia Charlotte. Un episodio che a detta della Markle le avrebbe aperto gli occhi su cosa significhi davvero entrare nella famiglia reale, in termini di pressioni e attese. Già al tempo i tabloid si scatenarono con i retroscena, ma ora la conferma della duchessa ha scoperchiato ufficialmente il calderone. La rottura del tacito patto del segreto all'interno della famiglia ora ha sollevato i timori più cupi in Carlo e nei duchi di Cambridge, terrorizzati che dopo l'intervista alla Winfrey Meghan e Harry, in un crescendo di tensione con i loro parenti (serpenti) possano svelare dettagli ancora più scabrosi e compromettenti.

D'altronde non è un mistero che Kate non abbia mai voluto che "venisse fuori alcuna notizia che potesse avallare una spaccatura" in famiglia. "Non si sente mai parlare di litigi con nessuno - spiega la Nicholl - perché la Middleton è molto attenta al modo in cui tratta gli altri". E proprio il silenzio auto-imposto di Kate avrebbe facilitato l'operazione verità (o fango?) dei cognati, consapevoli che da Buckingham Palace difficilmente avrebbero avuto repliche che potessero alimentare ulteriormente il gossip selvaggio. "Kate e William - è la versione della biografa - sentono di essere sempre stati accoglienti con Meghan e Harry. Eventuali accuse contro la monarchia sono accuse contro la loro famiglia. È doloroso e si sentono delusi", perché come ripete sempre la Regina Elisabetta "i panni sporchi si lavano in casa",

