Meghan Markle, aveva ragione lei? "Chi sfotteva il figlio per il colore della pelle", fuori il nome: crollano i Windsor

Il famoso commento riguardo al colore della pelle del piccolo Archie, non sarebbe arrivato da Carlo o William, bensì da Anna d'Inghilterra. Questo è quanto afferma Lady Colin Campbell tramite un video pubblicato su YouTube, dove spiega le dinamiche della delicata situazione che ha colpito la famiglia reale. Una rivelazione clamorosa, che mette nuovamente alle strette Buckingham Palace. In seguito alla clamorosa intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey, la royal family non ha più avuto nemmeno un attimo di tregua.

La 71enne Campbell, si era già resa in passato protagonista di polemiche, quando aveva scritto dei libri riguardo allo scandalo sulla principessa Diana e sugli stessi Sussex. Alla distanza di anni, Lady Campbell lancia l'ennesima bomba su Buckingham Palace: la principessa Anna avrebbe fatto di tutto per mettere il bastone tra le ruote a Harry e consorte. La secondogenita di Elisabetta, non avrebbe mai avuto una buona considerazione di Meghan Markle e, poco prima del loro fidanzamento ufficiale, aveva detto la sua riguardo all'attrice. Considerava la Markle come una pessima scelta, che non si sarebbe mai adattata alla vita a corte. Una volta venuta a conoscenza delle critiche, Meghan avrebbe quindi sfoderato la carta "razzismo" per innescare un terremoto sulla famiglia reale.

Lady Campbell tenta tuttavia di giustificare la posizione di Anna. Secondo lei, in realtà la principessa aveva soltanto sollevato dubbi riguardo all'adattabilità della Markle a Buckingham Palace, piuttosto che sul colore della pelle del pargolo. "A preoccuparla erano l'inabilità di Meghan, la sua determinazione a non rispettare le differenze culturali, oltre che l'istituzione di cui avrebbe fatto parte. E le conseguenze che ciò avrebbe avuto nei figli di Harry" dice la Campbell e conclude "Anna sapeva già allora che Meghan è solo una che vuole sempre essere sfacciatamente al centro dell’attenzione"

