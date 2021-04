Kate Middleton, brutale avvertimento dal cuore dei Windsor: "Ricordi Lady Diana? Stai molto attenta a farlo"

05 aprile 2021 a

La storia di Lady Diana è stata di grande insegnamento per Kate Middleton. Durante gli anni a Buckingham Palace, la duchessa di Cambridge ha imparato a non rubare mai la scena a suo marito, il principe William. È sempre “molto attenta” a non oscurare il futuro re. Lo ha rivelato la biografa reale Penny Junor al Sunday Times. La Middleton, quindi, ha capito di dover essere cauta, senza mai far spostare l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica su di sé.

Proprio questa è una lezione che Kate potrebbe aver imparato dalla mamma di William, Lady D, che ha ricevuto molta più attenzione dal pubblico rispetto al marito Carlo durante il loro matrimonio. “Carlo era il principe di Galles e non era abituato a vedersi rubare le luci della ribalta - ha spiegato Junor -. Ciò ha causato enormi problemi. Kate sta facendo molta attenzione per assicurarsi di non superare William”. La biografa reale, poi, ha aggiunto: “Kate è una donna che lavora e si dà da fare. È rimasta con i piedi per terra quando si è unita al pianeta Windsor”.

Penny Junor ha anche commentato l’intervista bomba che i duchi di Sussex hanno rilasciato a Oprah Winfrey qualche settimana fa: “Quando Harry e Meghan hanno parlato con Oprah, erano più preoccupati per il proprio benessere. Era tutto concentrato su di loro e quella è stata la loro narrativa per tutto il tempo”.

