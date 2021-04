Regina Elisabetta, "non lo avrà mai". Clamoroso a corte, Kate Middleton massacrata: godono Meghan e Harry

06 aprile 2021 a

La Regina Elisabetta ha un debole per suo nipote, il principe Harry. Ecco perché sarebbe riuscita a perdonare l’intervista scandalo che lui e sua moglie, Meghan Markle, hanno rilasciato un mese fa a Oprah Winfrey. Un’intervista nella quale i duchi di Sussex hanno mosso accuse pesanti contro la Corona, quella di razzismo in primis. La Markle ha rivelato che qualcuno a Buckingham Palace si era preoccupato dell'eventuale pelle scura di suo figlio Archie dopo la nascita. Senza però mai fare nomi. Ma a quanto pare la Regina avrebbe deciso di passarci sopra e non dare troppo peso alla vicenda.

“La sovrana ha una pazienza infinita quando si tratta di Harry”, ha spiegato il noto biografo reale Andrew Morton. Quella che in qualche modo viene punita è Kate Middleton, la moglie del principe William, il primogenito di Carlo e Diana. La duchessa di Cambridge si è sempre mostrata in maniera adeguata accanto al futuro re: sobria, elegante e fedele. Ma sembra che questo non basti.

Nonostante il comportamento perfetto tenuto a corte, la Middleton non acquisirà mai il titolo a cui aspira: quello di Principessa. La moglie di WIilliam si è adattata subito all'ambiente reale, imparando per esempio a non oscurare mai il marito. Tuttavia non potrà mai ottenere quel titolo perché non è nata nella Royal Family. Comunque, se davvero volesse, Elisabetta II potrebbe certamente fare qualcosa per ringraziarla di tanta lealtà.

