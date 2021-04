Meghan Markle ha mentito: "La Regina Elisabetta non l'ha mai costretta", il biografo reale la smaschera

07 aprile 2021 a

a

a

Meghan Markle ha mentito. Nessuno a corte l’avrebbe costretta a rinunciare alla sua carriera da attrice. Tutti hanno sempre creduto che fosse stata la Regina Elisabetta a imporre alla duchessa l’uscita dal mondo di Hollywood. In realtà non sarebbe andata così. Nel 2016 la Markle, d’accordo con i produttori della serie tv Suits, fece uscire di scena Rachel, il suo personaggio, alla fine della settima stagione. Ma questa, a quanto pare, sarebbe stata una scelta presa in piena autonomia dalla Markle.

Meghan Markle e il principe Harry? Toh che caso, un mese dopo l'intervista... questa cosa, in tv

Come riporta il Mirror, secondo il biografo reale Andrew Morton, che ha parlato della questione nel podcast “Royally Obsessed”, la Sovrana avrebbe “concesso un certo grado di libertà” a Meghan e Harry. Un’indiscrezione che, se confermata, cambierebbe tutto e permetterebbe di vedere sotto una nuova luce la Megxit, ovvero l’uscita dei duchi di Sussex dalla Royal Family con l’abbandono del Regno Unito e il trasferimento negli Usa.

"Mi ha fatto licenziare con una telefonata". Accusa-horror a Meghan Markle, chi vuota il sacco: un terremoto

Secondo Morton, insomma, la Regina non avrebbe chiesto alla futura moglie di Harry di rinunciare alla sua professione per la vita di corte. In particolare le avrebbe detto: “Se non vuoi dedicarti a tempo pieno ai doveri reali, continua pure a recitare”. E non solo. Il biografo reale ha aggiunto: “Per onestà nei confronti della Royal Family e della Regina bisogna dire che quest’ultima diede loro l’opportunità di andare ovunque volessero”. La coppia, quindi, avrebbe potuto decidere dove vivere senza costrizioni. La colpa, secondo l’esperto, sarebbe solo dei non abbastanza lungimiranti Sussex: “Penso che nessuno di loro due abbia dato alla cosa il giusto peso".

"Non lo avrà mai". Clamoroso a corte, Kate Middleton massacrata dalla Regina Elisabetta (godono Meghan e Harry)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.