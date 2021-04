Meghan Markle, incidente diplomatico definitivo. "Ti ha dato alla testa", Harry rifiuta di rivedere William

08 aprile 2021 a

Tesissimo confronto a distanza tra Harry e William, con il fantasma di Meghan Markle ad aleggiare tra i due fratelli, figli del principe Carlo d'Inghilterra. Secondo il magazine americano Us Weekly, il primogenito avrebbe chiesto al fratello di vedersi in privato entro luglio, quando verrà inaugurata una statua in onore di loro madre Lady Diana, morta nell'agosto 1997, in occasione dei 60 anni dalla nascita. Un faccia a faccia "fisico" necessario per provare a evitare spiacevoli imbarazzi in occasione dell'evento pubblico, che metterà nuovamente la Corona britannica al centro dell'attenzione di mezzo mondo, ma soprattutto per chiarire una volta per tutte i loro rapporti dopo la "spiacevole" intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey qualche settimana fa.

Harry però, secondo il giornale americano, avrebbe rifiutato. l'invito di William perché, si legge, non avrebbe intenzione di "farsi comandare". Si rischia dunque l'incidente diplomatico definitivo: l'erede al trono, deluso, avrebbe giurato al fratello che nel caso non si comportasse in maniera adeguata o addirittura evitasse di partecipare all'evento, allora non lo perdonerebbe mai più.

William avrebbe quindi accusato Harry di essere diventato "troppo presuntuoso da quando si è trasferito in California" e che Hollywood "gli abbia dato alla testa", mettendo "la fama davanti alla famiglia". Indirettamente, una bordata contro la cognata Meghan, ex attrice della serie tv Suits, che avrebbe spinto Harry a lasciare Buckingham Palace e l'Inghilterra per tornare nella "sua" America. Harry e William non si vedono da un anno e il più giovane dei due avrebbe accusato padre e fratello di essere "in trappola", schiacciati dal peso della monarchia.

