Meghan Markle l'infiltrata, "tra i pochi ad avere i dati per l'accesso": altra bomba sul funerale del principe Filippo

Come è ormai arcinoto, Meghan Markle non sarà presente al funerale del principe Filippo, che si terrà sabato 17 aprile in forma ristretta. Saranno infatti soltanto 30 i presenti, separati a seconda dei nuclei familiari per rispettare le norme anti-Covid: la Regina Elisabetta dovrebbe addirittura sedere da sola, dato che da oltre un anno vive in una sorta di bolla nel castello Windsor e quindi non può permettersi particolari contatti con l’esterno.

Ma tornando a Meghan, tutti sanno che è rimasta negli Stati Uniti per salvaguardare la sua salute e quella della bambina che aspetta: il principe Harry è invece tornato a Londra e dovrà sopportare il dolore e le tensioni familiari da solo. Le prime ricostruzioni dei tabloid parlavano di una Markle rimasta a casa, oltre che per la gravidanza, anche per non alimentare i problemi scaturiti dall’intervista che ha rilasciato insieme al marito a Oprah Winfrey. Nelle ultime ore sono però emerse nuove indiscrezioni, secondo cui Meghan avrebbe voluto essere presente al funerale del principe Filippo.

Non potendo farlo, godrà comunque di alcuni privilegi: ha infatti preso accordi privati per seguire la funzione in live stream. Avrà la possibilità di seguirla senza alcuna telecronaca e filtro mediatico: sarà quindi nella cerchia ristretta di parenti e familiari a cui verranno consegnati i dati di accesso al live stream. Un piccolo segnale distensivo nei confronti della Markle?

