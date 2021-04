Principe Filippo, "l'incontro privato prima del funerale". La richiesta della Regina nel giorno più drammatico

17 aprile 2021 a

L'ultimo "incontro" privato tra la Regina Elisabetta e Filippo di Edimburgo, pochi minuti prima del funerale del suo principe consorte. A Windsor si respira un'aria di grande commozione e gli occhi della Gran Bretagna e del mondo intero saranno inevitabilmente puntati sulla sovrana, che i figli descrivono come "provata" dal "grande vuoto" lasciato dalla morte del Duca avvenuta una settimana fa, a 99 anni e dopo 73 anni di matrimonio. Una vita intera, lunga e intensissima.

Secondo il Corriere della Sera, Elisabetta (o Lillibeth, "Bettina", come continuava a chiamarla affettuosamente il principe) "porgerà oggi l'estremo saluto al suo Filippo" e lo farà da sola e in privato, prima della cerimonia ufficiale. "Ieri è uscita con i cani per visitare il luogo dove Filippo verrà sepolto" e "ha chiesto di poter dire addio al principe da sola, sia prima di entrare nella cappella, sia prima della sepoltura". Winsor è di fatto cristalizzata: i residenti sono in casa, come da ordine della Corona. Il clima di dolore è stemperato dalle "bizzarrie" del Duca di Edimburgo, che aveva già organizzato la sua dipartita con qualche sberleffo. Per esempio, gli addetti di Buckingham Palace che dovevano pensare ala cerimonia "sono morti prima di me", amava ripetere fino agli ultimi giorni. E poi la scelta della macchina che trasporterà il feretro, la sua amatissima Land Rover verde militare che ha continuato a guidare in età avanzatissima (anche a costo di rischiare l'incolumità sua, dei passeggeri e di chi rischiava un incidente).

Non a caso, sottolineano dalla Royal Family, "la cerimonia includerà diversi dettagli da lui voluti che riflettono la sua vita e il suo lavoro". Massima attenzione ai 30 selezionatissimi invitati e, ovviamente, ai nipoti William e Harry, protagonista della faida familiare più distruttiva dell'ancora giovane secolo. I due fratello seguiranno il corteo funebre separati dal cugino Peter Phillips, figlio della principessa Anna trasformato in una sorta di cordone sanitario per evitare che (improbabili) colpi di testa o gesti di nervosismo disturbino la quiete della crimonia, peraltro in mondovisione. Dentro la cappella oltre alle nipoti Zara, Beatrice ed Eugenia e rispettivi mariti, ci sarà Kate Middleton ma non Meghan Markle, moglie di Harry e artefice della rotura tra i Duchi di Sussex e la Corona.





