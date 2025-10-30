Libero logo
di
giovedì 30 ottobre 2025
Kate Middleton brutale: "Duca di Pork". Quei rumors...

Continuano le vicissitudini legate al principe Andrea nella famiglia reale inglese; che il futuro re William e la moglie Kate Middleton non tollerino Andrea è una notizia ormai risaputa visto il coinvolgimento  nelle inchieste su Jeffrey Epstein ma emerge in queste ore un dettaglio ovvero il soprannome che la principessa del Galles attribuirebbe al principe senza titolo ovvero “Duca di Pork”. La coppia più amata dai sudditi inglesi, a breve si trasferirà  Forest Lodge  e la moglie dell’erede al trono è stata tassativa nel non voler come vicino di casa Andrea.

I guai per il fratello del Re non finiscono infatti come riporta il Daily mail, il gruppo di campagna Republic afferma di aver incaricato gli avvocati di indagare sul duca di York. Andrea è accusato di aver aggredito sessualmente Virginia Giuffre quando aveva 17 anni, e più recentemente è stato accusato nel 2011 di aver fatto pressioni su uno dei suoi agenti di protezione reale per indagare su Giuffre, credendo che avesse precedenti penali.

Quanto riporta i Daily Mail, il principe sta affrontando un processo privato per accuse di violenza sessuale, corruzione e cattiva condotta in ufficio pubblico sulla scia dello scandalo Virginia Giuffre.

Il gruppo anti-monarchia Republic afferma di aver incaricato gli avvocati di indagare sul principe e valutare se  portare avanti procedimenti legali perché la risposta legale e politica alle accuse è stata "debole e inadeguata". Il gruppo sostiene di  aver  un "argomento potente e di principio per rendere giustizia alle vittime di abusi sessuali e per coloro che corrompono le cariche pubbliche per essere ritenuti responsabili".

Soprannomi poco carini Kate Middleton, come chiama il principe Andrea

