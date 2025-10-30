Kate Middleton brutale: "Duca di Pork". Quei rumors...

Continuano le vicissitudini legate al principe Andrea nella famiglia reale inglese; che il futuro re William e la moglie Kate Middleton non tollerino Andrea è una notizia ormai risaputa visto il coinvolgimento nelle inchieste su Jeffrey Epstein ma emerge in queste ore un dettaglio ovvero il soprannome che la principessa del Galles attribuirebbe al principe senza titolo ovvero “Duca di Pork”. La coppia più amata dai sudditi inglesi, a breve si trasferirà Forest Lodge e la moglie dell’erede al trono è stata tassativa nel non voler come vicino di casa Andrea.

I guai per il fratello del Re non finiscono infatti come riporta il Daily mail, il gruppo di campagna Republic afferma di aver incaricato gli avvocati di indagare sul duca di York. Andrea è accusato di aver aggredito sessualmente Virginia Giuffre quando aveva 17 anni, e più recentemente è stato accusato nel 2011 di aver fatto pressioni su uno dei suoi agenti di protezione reale per indagare su Giuffre, credendo che avesse precedenti penali.