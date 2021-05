Regina Elisabetta, "tanta paura e grande pericolo": irruzione nella sua residenza reale

03 maggio 2021 a

Tanta paura per la Regina Elisabetta, che di recente si è trovata in grande pericolo. Due persone - un uomo di 31 anni e la sua compagna di 29, entrambi londinesi – sono riuscite a scavalcare le recinzioni della Royal Lodge. Al momento dell’intrusione si trovava nelle vicinanze il principe Andrea, secondogenito di Elisabetta e Filippo. Di solito, però, in quell’ala del castello si trova proprio la Sovrana, o per passeggiare o per far visita ai suoi cavalli.

Dopo lo spiacevole episodio, i due intrusi sono stati arrestati. Anche se sono già stati rilasciati su cauzione. “È una cosa totalmente inaccettabile”, ha dichiarato Ken Wharfe, ex responsabile della sicurezza di Lady Diana. Stando ai tabloid inglesi, l’accaduto potrebbe portare ad alcuni licenziamenti, dopo che erano stati già disposti maggiori controlli intorno al perimetro delle residenze reali.

I fatti risalirebbero allo scorso 25 aprile, ma sono stati resi noti solo oggi. La polizia ha chiarito che, al di là dello spavento, i due non hanno rappresentato un rischio per nessuno e adesso sono stati rilasciati, in attesa della conclusione delle indagini. Un episodio simile, tra l’altro, è avvenuto nei giorni scorsi, quando una donna di 43 anni era riuscita a entrare nell'abitazione di Andrea, affermando di essere stata invitata a pranzo. Era stata arrestata ai sensi della legge sulla salute mentale.

