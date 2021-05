Meghan Markle, una pesante accusa: "Lo ha fatto, spero le faccia causa". Vita rovinata?

07 maggio 2021 a

a

a

Una nuova polemica travolge Meghan Markle. La duchessa di Sussex questa volta è stata presa di mira per il suo libro per bambini, “The Bench”, che fa discutere prima ancora di arrivare nelle librerie. Infatti c’è chi la accusa di plagio, sostenendo che il libro è fin troppo simile a “The Boy on The Bench” di Corinne Averiss, pubblicato nel 2018. “La somiglianza è già nel titolo e nella copertina. Grafica e colori sono identici, spero che l’autrice originale le faccia causa”, ha commentato un utente sui social, così come riportato da Vanity Fair.

L’autrice del libro che sarebbe stato copiato, la Averisse, è già intervenuta sulla questione dicendo: “Ho letto la descrizione e un estratto, non vedo alcuna somiglianza tra il mio libro e quello della duchessa”. Ma le polemiche non finiscono qui. “Markle è ipocrita – scrive il commentatore reale Piers Morgan sul Mail Online -. Nel libro parla del rapporto tra padri e figli, proprio lei che ha rinnegato suo papà: al royal wedding non ha invitato nessuno della sua famiglia a parte la madre, quindi non mi pare inclusiva come dice essere”.

Le critiche, poi, travolgono anche il modo in cui Meghan ha deciso di fermarsi nel libro, “duchessa di Sussex”. Qualcuno sui social ha commentato: “Ha voluto tagliare i rapporti con casa Windsor, però continua ad usare il suo titolo reale per fini commerciali”. E infine c’è chi l’accusa di aver lanciato il suo libro solo per oscurare la cognata, Kate Middleton. L’annuncio su “The Bench”, infatti, è arrivato poco prima dell’uscita della raccolta fotografica curata dalla Middleton, un libro con immagini scattate dagli inglesi durante il lockdown del 2020.

