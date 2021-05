Meghan Markle, prima volta in tv dopo l'intervista a Oprah? Altro scandalo, schiaffo alla miseria: "Quante sterline ha addosso"

10 maggio 2021 a

La prima apparizione televisiva di Meghan Markle dopo l'intervista scandalo a Oprah Winfrey già fa discutere. L'evento in occasione del quale è intervenuta la duchessa di Sussex era il Vax Live, sulla campagna di vaccinazione, che ha dato l'input per parlare anche del futuro delle donne. Più che sul suo discorso, i tabloid inglesi si sono soffermati soprattutto sul suo abbigliamento, che valeva migliaia di sterline. "Ha addosso la bellezza di 26.463 sterline": questo il retroscena della stampa britannica, cui l'ex attrice americana non è mai piaciuta.

Nello specifico, Meghan - che è in attesa della sua secondogenita - indossava una camicia rossa floreale a firma di Carolina Herrera del costo di 1.200 sterline e l’orologio di Cartier che apparteneva alla principessa Diana da 17.800 sterline. Un ritorno in tv per cui non ha badato a spese, insomma. Nel corso del suo discorso, la Markle ha affermato: "In qualità di presidenti della campagna di Vax Live, io e mio marito crediamo che sia fondamentale che la nostra ripartenza dia la priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere di tutti. In particolare delle donne, che sono state colpite in modo sproporzionato da questa pandemia".

Infine qualche parola anche sull'importanza dell'equità nella distribuzione dei vaccini in tutto il mondo: "Dobbiamo lavorare insieme per portare i vaccini in ogni paese e continente. Assicuriamoci che i governi di tutto il mondo stiano donando i loro vaccini aggiuntivi ai paesi bisognosi". Parlando della figlia di cui è in attesa, invece, ha detto: "Io e mio marito siamo entusiasti di accogliere presto una figlia. È una sensazione di gioia che condividiamo con milioni di altre famiglie in tutto il mondo. Quando pensiamo a lei, pensiamo a tutte le giovani donne e ragazze a cui è necessario dare il sostegno necessario per andare avanti".

