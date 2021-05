Meghan Markle e Harry sfrattati da Madame Tussauds: il pesante sospetto sulla "vendetta della Regina Elisabetta"

17 maggio 2021 a

La dura vita di Meghan Markle e del principe Harry: la scelta di lasciare la Famiglia reale inglese cosa loro il posto dalle stanze del museo delle cere di Madame Tussauds a Londra riservate ai membri della Corona. Scelta logica, si potrebbe dire, ma con effetti su prestigio e visibilità pesanti. Le statue dei duchi di Sussex si trovavano lì dal 2018, piazzate subito dopo il Royal wedding, e nessuno degli allestitori (e neppure a Buckingham Palace, forse) poteva pensare che da lì a pochi mesi la situazione sarebbe precipitata rovinosamente e irrimediabilmente, fino alla fuga di Harry e consorte negli Stati Uniti.

Al momento, le statue della coppia sono peraltro in cantina già da un anno: capita la malaparata e le tensioni con i familiari, meglio evitare ulteriori polemiche. Ora che però il funerale del principe Filippo di Edimburgo ha confermato la rottura familiare (anzi evidenziandola ancora di più), al Museo di Madame Tussauds hanno pensato bene di prendere il toro per le corna e predisporre un nuovo spazio per Meghan e Harry, che finiranno in quello decisamente più consono, quello riservato alle star di Hollywood. Nessuna damnatio memoriae o rimozione, ci mancherebbe. In fondo gli affari sono affari, sia per Meghan e Harry sia per i proprietari del museo.

"Come due delle nostre figure più popolari e amate, rimarranno ovviamente una caratteristica importante al Madame Tussauds di Londra - aveva spiegato Steve Davies, direttore generale, al momento dello spostamento in cantina - ma prima staremo a vedere cosa riserva il prossimo futuro per loro". Accanto ai Duchi, dunque, non più Kate Middleton e William o la Regina Elisabetta, ma star britanniche come Helen Mirren e Benedict Cumberbatch, o re del gossip come Kim Kardashian e Kanye West. Quasi un segno del destino.

