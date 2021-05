Meghan Markle, la foto imbarazzante con Kate Middleton: "È la prova, ha mentito a Oprah Winfrey"

21 maggio 2021 a

La duchessa Meghan Markle avrebbe mentito nel corso dell'ormai famosa (anzi, famigerata) intervista concessa insieme al marito, Harry d'Inghilterra, alla giornalista americana Oprah Winfrey. Da mesi i tabloid britannici stanno passando al setaccio le molte rivelazioni fatte dalla ex attrice americana sulla sua vita a Corte, parole che hanno gettato discredito sulla Corona inglese e che hanno amareggiato come non mai la Regina Elisabetta e gli ultimi mesi di vita del principe consorte Filippo di Edimburgo. Dalle accuse di razzismo strisciante fino alle piccole e grandi pressioni psicologiche quotidiane sulla "ultima arrivata", molte accuse sono state ridimensionate o smentite dagli ambienti vicini alla Royal Family.

Proprio i giornalisti britannici hanno scovato in rete una vecchia foto della Markle, risalente al 2014, due anni prima dunque che l'allora protagonista della serie Suits conoscesse il figlio di Carlo e Diana, suo futuro consorte. Davanti all'obiettivo, Meghan posa sorridente in compagnia di Denise Cash, direttrice di U Magazine, e in mano regge proprio l'ultimo numero della rivista. Sulla copertina del femminile, campeggia guarda caso Kate Middleton, già moglie di William, duchessa di Cambridge, futura principessa del Regno nonché cognata, di lì a pochi anni, della Markle che su quel numero aveva firmato da grande appassionata di moda un pezzo sugli occhiali da sole di maggior tendenza.

Ospite di Oprah Winfrey, però, come fanno notare i commentatori dei tabloid inglesi, la Markle aveva candidamente spiegato di non aver mai avuto alcuna idea di chi fosse Kate prima di conoscere Harry. "Non sapevo nulla e non feci alcuna ricerca particolare. Non ho 'googlato' mio marito", Una affermazione che cozza un po' con quella foto, definita da più parti "imbarazzante". Delle due l'una: o Meghan, descritto da tutti come un tipo decisamente sveglio, non sapeva neanche dove stava lavorando oppure, caso più probabile, ha semplicemente mentito alla giornalista americana. Scherzosamente, ma non troppo, nel 2017 era stata la stessa Cash a ricondividere quella foto insieme su Instagram: "Questa fotografia parla chiaro, sapevamo che sarebbero diventate cognate". Si rafforza dunque il sospetto già maturato a Buckingham Palace in questi mesi di velenosi retroscena: che la moglie di Harry, cioè, non sia mossa solo dall'amore ma anche da una sete di fama. Una moderna arrampicatrice sociale.

