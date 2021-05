Moglie innamorata della collega, la piccante confessione del marito: "Sono entrato in stanza, come le ho trovate"

22 maggio 2021 a

a

a

"Mia moglie è innamorata della sua collega. Ora si aspetta che accetti questa donna nelle nostre vite", è il racconto di un lettore della famosa rubrica del Sun "Dear Deidre". L'uomo chiede consigli perché non sa se accontentare la moglie e iniziare un rapporto a tre. "Siamo sulla trentina e nei 12 anni che stiamo insieme, mi sono sempre sentito amato e sicuro. Ora non è più così", continua la lettera pubblicata dal tabloid inglese.

Sexy-prof fa sesso con l'allievo 15 enne: sconvolgente, come lo ha sedotto (e che foto gli ha spedito)

La moglie non vuole lasciarlo, ma allargare la coppia. "Abbiamo frequentato la stessa scuola, ma dopo abbiamo preso strade diverse. A vent'anni l'ho rivista, siamo usciti insieme per tre anni e poi ci siamo sposati. Ora abbiamo due figli insieme, un ragazzo di dieci anni e una figlia di sette anni", continua il racconto. La moglie lavora nelle risorse umane. L'anno scorso è stata molto impegnata con il suo lavoro ed è stata lontano da casa.

"Me lo permette la Costituzione". Porta a letto gli studenti, finisce in tragedia: quanti anni di galera rischia

"Il mese scorso - continua la lettera - è tornata a casa dal lavoro chiaramente turbata. Pensavo fosse successo qualcosa in ufficio, ma ha detto che aveva qualcosa da dirmi. Ha confessato che era innamorata di qualcun altro e tutte quelle ore extra sono state effettivamente trascorse a casa del suo amante. Ho chiesto di sapere chi fosse "lui" - e sono rimasto sbalordito quando ha detto che era una "lei"", rivela il marito nella missiva. Dopo la confessione hanno pensato di conoscersi meglio: "Sono rimasto sorpreso da quanto mi piacesse. La sua amica ha 28 anni ed è rimasta qui, anche se mi rendo conto che ha infranto le regole di Covid. Mia moglie l'ha accompagnata nella camera degli ospiti e vi è rimasta per un po'. Poi è entrata nella nostra camera da letto...". continua. Arriva la replica del giornale: "Tua moglie vuole tutto. Sta tradendo e tu meriti di meglio, ma è facile trascurare una relazione senza rendersene conto. Di' a tua moglie che non vuoi condividerla. Come spiegherebbe questo ai tuoi figli? Sta rovinando la tua felice vita familiare", è il consiglio finale di Deidre.

Video su questo argomento Il sesso in tutte le sue forme in edicola con Libero: da sabato 8 agosto, la collana in quattro uscite

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.