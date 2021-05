Principe William, parole toccanti su Lady D: “Ero qui quando ho saputo della morte di mia madre”

23 maggio 2021 a

a

a

“Ero a Balmoral quando ho saputo della morte di mia madre”: il principe William – in visita in Scozia insieme alla moglie Kate Middleton – si è abbandonato ai ricordi. Parlando non solo di quelli più felici, ma anche di quelli più tristi, come la scomparsa di Lady D appunto. “La Scozia evoca in me tantissimi ricordi felici, ma purtroppo anche i più tristi”, ha spiegato il duca di Cambridge.

"Si dice che con William...". Elisabetta e Harry, è finita: la reazione furiosa della Regina

William, in particolare, ha raccontato che il giorno in cui ha ricevuto la tragica notizia sulla madre – il 31 agosto 1997 - si trovava nella residenza estiva reale a Balmoral in Scozia, in attesa di rientrare a Londra per la stagione scolastica. Quella notte l’auto su cui viaggiava Lady D si schiantò in modo drammatico nel tunnel sotto il Ponte de l’Alma, a Parigi. E dopo poche ore la notizia arrivò a William e al fratello Harry, anche lui in Scozia.

"Il vero padre di Harry". Dago-veleno: "Non somiglia né a Carlo né a William". Diana e le corna, giudicate voi | Foto

“Quella mattina, ancora sotto shock, mi rifugiai a Crathie Kirk”, ha spiegato commosso il marito di Kate. Crathie Kirk è una piccola chiesa neogotica che si trova proprio nei pressi del castello reale. “Negli oscuri giorni di dolore che seguirono, trovai conforto e sollievo all’aria aperta, nella natura scozzese. Per questo ho un legame forte con questo Paese, che mi ha regalato pure un momento di grande gioia”, ha continuato il principe. William, però, ha aggiunto anche che proprio in Scozia ha conosciuto quella che poi sarebbe diventata sua moglie, Kate Middleton.

"Dove hanno festeggiato l'anniversario". Kate e William, fuga da palazzo e strappo al cerimoniale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.