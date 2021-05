Funivia Stresa Mottarone, gli insulti dei francesi dopo il caso-Maneskin: "Dio è felice quando muoiono gli italiani"

24 maggio 2021 a

A che livelli sono arrivati i francesi per godere della tragedia della funivia precipitata sul Mottarone a Stresa? Va bene che rosicano per la vittoria all'Eurovision dei Maneskin ma addirittura spingersi a sfregiare le vittime è di una gravità pazzesca. Domenica pomeriggio, 23 maggio, infatti, i principali organi di informazione europei hanno parlato della morte dei nostri connazionali ma i social francesi, riporta Il Giornale, si sono scatenati con una ferocia mai vista prima.

"Dio è felice quando gli italiani muoiono", si legge. E ancora: "Dio ha ucciso 13 figli di put***a italiani oggi. Grazie Dio. Baci". "Caduta la funivia a Stresa: una giusta punizione del karma dopo il cocainagate dei Maneskin all'Eurovision". "Questo è il karma, ahahah". "Gli italiani sono disoccupati", scrive uno. E un altro risponde: "Si eliminano anche velocemente". "La funivia è gestita dalla mafia?", si chiede un altro. E così via. Un pienone di odio e orrore. Solo qualcuno riesce a commuoversi: "Mi dispiace così tanto. Quelle persone non rappresentano la Francia. Sono felice per la vittoria dell'Italia quest'anno e spero di poter viaggiare lì per sostenere la Francia (o forse un altro Paese, chi lo sa ahah). Non hai rubato la tua vittoria, te lo sei meritato. Forza Italia".

Insomma, siamo alla solita "guerra" Francia-Italia. I nostri cugini d'Oltralpe rosicano per la vittoria dell'Eurovision e ci augurano le peggiori cose sui social. Ma questa volta non si tratta di musica o di una partita di calcio, ci sono in ballo 14 morti fra cui tre bambini. Forse non era il caso di spingersi così in là. Nessuno di loro si meritava di morire così, su una funivia in una domenica di sole e di pace.

