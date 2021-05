Regina Elisabetta "sconvolta dal principe Harry". Fuga di notizie da Windsor, l'ira della sovrana: bruttissima fine per il nipote

24 maggio 2021 a

La Regina Elisabetta avrebbe preso le ultime dichiarazioni del principe Harry molto sul personale. “È profondamente rattristata da ciò che Harry ha detto, in particolare i suoi commenti sull’educazione impartita da Carlo ai figli”, ha dichiarato una fonte vicina alla famiglia reale al Mail On Sunday. La Regina è descritta come addirittura “sconvolta” dalla rabbia che il duca di Sussex sta facendo emergere dagli Stati Uniti, dove continua a sparare a zero contro la famiglia reale.

La quale dal suo canto non può rispondere pubblicamente per una questione di protocollo. Quindi finora quella di Harry è una guerra a senso unico, iniziata ufficialmente con l’ormai famosa intervista rilasciata a Oprah Winfrey insieme alla moglie Meghan Markle. La Regina non capirebbe il senso di tanta rabbia da parte del duca di Sussex, e ciò le arrecherebbe un ulteriore dispiacere in un periodo già di per sé complicato, dato che ha da poco perso il marito Filippo. “La Regina sta vivendo un periodo difficile”, ha infatti confermato la fonte, aggiungendo però che non vuole darlo a vedere.

Infatti lo scorso 22 maggio Elisabetta è apparsa in forma e sorridente in visita all’ammiraglia portaerei della Royal Navy. In realtà, però, le critiche di Harry l’avrebbero scalfita e preoccupata: la Regina prova delusione e rammarico per la piega che hanno preso le cose da quando il duca di Sussex ha deciso di uscire dalla famiglia reale.

