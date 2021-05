Principe Harry, paura per la sua salute mentale: "Colloqui urgenti". Indiscrezioni, mossa drastica di Carlo: angoscia a Palazzo

26 maggio 2021 a

Il principe Carlo starebbe avviando dei “colloqui urgenti” con sui figlio Harry dopo che quest’ultimo ha rilasciato diverse dichiarazioni a dir poco preoccupanti, in particolare per il suo stato di salute mentale che non sembra essere dei migliori. L’indiscrezione arriva dal Mail on Sunday, che cita fonti interne alla famiglia reale, secondo cui anche la Regina Elisabetta sarebbe “profondamente scossa” e “delusa” dalle parole di quello che un tempo era il “nipote prediletto”.

Da quando ha accusato Carlo di non essere stato un buon genitore, il principe Harry è stato sempre più pesante nelle interviste che ha rilasciato. In particolare è apparso in versione complottista, affermando di temere che la moglie Meghan Markle possa fare la stessa fine di sua madre Diana. “La sua condizione è terribile”, ha dichiarato Angela Levin, biografa ufficiale della casa reale, che nel 2018 ha scritto il libro ‘Harry: conversazioni con il principe’. “Che orrore se Harry pensa costantemente che perderà Meghan come successo con Diana e continua a dare la colpa di tutto al razzismo”, ha dichiarato Levin.

“Inoltre non riesce a sbarazzarsi della minaccia di Meghan di suicidarsi”, ha aggiunto la biografa reale, preoccupata come tutti a palazzo per lo stato di salute mentale del principe Harry. Adesso è arrivata l’indiscrezione secondo cui Carlo vorrebbe ricucire immediatamente lo strappo con il secondogenito: anche perché prima o poi sarà lui a regnare e pubblicamente avere una mina vagante come Harry non sarebbe il massimo.

