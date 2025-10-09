Re Carlo, rumors: "Fiducia in frantumi". Com'è ridotto"

La fiducia di re Carlo nei confronti dei figli William e Harry sarebbe "in frantumi" stando alle ultime indiscrezioni dal Regno Unito. Per quel che riguarda il rapporto col primogenito, ci sarebbe qualche tensione per via delle ultime dichiarazioni rilasciate dal principe del Galles nell'intervista di William a Eugene Levy su Apple TV+. Il sovrano non perdonerebbe al figlio, che ha annunciato "cambiamenti necessari" alla monarchia, di aver parlato apertamente dell'infanzia segnata dal divorzio suo e di Lady Diana.

"Spero che non torneremo ad alcune delle pratiche del passato con cui Harry e io abbiamo dovuto crescere, e farò tutto il possibile per assicurarmi che non regrediremo in quella situazione", ha detto l'erede al trono riferendosi al trauma familiare. Parole che, secondo quanto riportato da una fonte interna al palazzo a ShuterScoop, sarebbero state considerate da Carlo III come un "tradimento": "Non chiamate, messaggi o incontri privati. La fiducia è in frantumi".