Libero logo
Pace a Gaza
Ilaria Salis
Francesca Albanese
Garlasco

Re Carlo, rumors: "Fiducia in frantumi". Com'è ridotto"

giovedì 9 ottobre 2025
Re Carlo, rumors: "Fiducia in frantumi". Com'è ridotto"

(LaPresse)

1' di lettura

La fiducia di re Carlo nei confronti dei figli William e Harry sarebbe "in frantumi" stando alle ultime indiscrezioni dal Regno Unito. Per quel che riguarda il rapporto col primogenito, ci sarebbe qualche tensione per via delle ultime dichiarazioni rilasciate dal principe del Galles nell'intervista di William a Eugene Levy su Apple TV+. Il sovrano non perdonerebbe al figlio, che ha annunciato "cambiamenti necessari" alla monarchia, di aver parlato apertamente dell'infanzia segnata dal divorzio suo e di Lady Diana.

"Spero che non torneremo ad alcune delle pratiche del passato con cui Harry e io abbiamo dovuto crescere, e farò tutto il possibile per assicurarmi che non regrediremo in quella situazione", ha detto l'erede al trono riferendosi al trauma familiare. Parole che, secondo quanto riportato da una fonte interna al palazzo a ShuterScoop, sarebbero state considerate da Carlo III come un "tradimento": "Non chiamate, messaggi o incontri privati. La fiducia è in frantumi".

"Re Carlo non parla più con William": altra disgrazia reale

Faida in famiglia: ora Re Carlo se la prende con William. Dopo anni di continue liti con il secondogenito, ora è ...

Gli screzi con Harry, invece, affondano le radici nel passato. In particolare, nelle vecchie uscite del duca di Sussex e di sua moglie Meghan Markle contro la Corona. Una situazione ancora irrisolta, nonostante la visita recente di Harry in Inghilterra. In generale, quindi, re Carlo non starebbe vivendo una situazione familiare serena al momento. 

Principe Harry, accuse di "sabotaggio" contro lo staff di Re Carlo

Una pesante accusa l'ultima rivolta dal principe Harry. Al centro, ancora una volta, i controversi rapporti con il p...

Sicurezza a rischio Principe Harry, in pericolo per una stalker: ecco chi è

Il retroscena "Re Carlo non parla più con William": altra disgrazia reale

L'incontro nel mirino Principe Harry, accuse di "sabotaggio" contro lo staff di Re Carlo

tag
re carlo
principe william
principe harry

Sicurezza a rischio Principe Harry, in pericolo per una stalker: ecco chi è

Il retroscena "Re Carlo non parla più con William": altra disgrazia reale

L'incontro nel mirino Principe Harry, accuse di "sabotaggio" contro lo staff di Re Carlo

ti potrebbero interessare

1400x933

Principe Harry, in pericolo per una stalker: ecco chi è

Maria Pia Petraroli
3613x2412

"Re Carlo non parla più con William": altra disgrazia reale

Redazione
695x430

Principe Harry, accuse di "sabotaggio" contro lo staff di Re Carlo

Caterina Spinelli
1400x933

Principe William, il dramma: "Il periodo più difficile della mia vita"

Claudio Brigliadori