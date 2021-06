Kate Middleton umilia Camilla, "cancellata in una sola mossa": il report che terremota i Windsor

01 giugno 2021 a

Il futuro della monarchia inglese passa per il principe William e Kate Middleton, con quest’ultima che è diventata un punto di riferimento per tutti, dalla regina Elisabetta ai sudditi passando per i media. L’esperta reale Marlene Koenig ha scritto sull’Express che ormai la duchessa di Cambridge ha oscurato Camilla, che pure è la moglie del vero erede al trono, ovvero il principe Carlo. Eppure i due, che da sempre sono profondamente impegnati a mantenere il buon nome della famiglia reale, sono sempre meno popolari.

Un sondaggio condotto da YouGov nel primo trimestre del 2021 conferma quanto sostenuto dall’esperta reale: Camilla è soltanto al nono posto tra i membri più popolari della monarchia, mentre Carlo è ottavo. E William e Kate? Rispettivamente secondo e terzo, alle spalle della sola regina Elisabetta. I prossimi a salire sul trono non saranno però loro, anche se per i media e i sudditi stanno diventando sempre più un punto di riferimento.

Basti pensare che l’ultimo scatto postato sui social da Kate Middleton, quello mentre le viene somministrato il vaccino anti-Covid, ha fatto il giro del mondo e ha catalizzato l’attenzione dei social per un intero weekend. “Camilla non ottiene molto credito perché non è giovane. Il focus è sempre più sui giovani”, ha sottolineato l’esperta reale Marlene Koenig, che però ha voluto ricordare la caratura di una persona come la duchessa di Cornovaglia, che è sì diventata un personaggio di serie B ma sostiene ben 90 enti di beneficenza in tutto il paese come mecenate o presidente.

