Meghan Markle, il parente (anonimo) rivela: "Si sente di un'altra classe sociale", così ha umiliato (ancora) la sua famiglia

Meghan Markle non avrebbe alcuna intenzione di riavvicinarsi alla sua famiglia di origine. La duchessa di Sussex, infatti, non è in buoni rapporti con nessuno dei suoi parenti, fatta eccezione per la mamma, Doria Ragland. E chi sperava in un riavvicinamento dell'ex attrice alla famiglia, che abita non lontano dalla sua tenuta di Montecito in California, ha dovuto ricredersi.

"Ha scelto lei di allontanarsi, è come se si sentisse superiore, di un’altra classe sociale, quindi credo che non parleremo mai più - ha rivelato a Fox News un parente di Meghan, che però ha preferito rimanere anonimo -. Non abbiamo intenzione di inseguire una persona che non cerca neppure un dialogo. Penso che sia sbagliato fingersi ciò che non si è soltanto per essere amati o accettati. Noi siamo una famiglia e siamo felici così”. Un parere che non lascia molto spazio a una possibilità di riconciliazione.

Harry e Meghan, tra l'altro, non avrebbero nemmeno intenzione di presentare la loro secondogenita, Lilibet Diana, alla famiglia della duchessa. "Prima deve essere organizzato un incontro con i Winfrey”, ha detto il parente anonimo di Meghan lanciando una frecciata. Mentre con mamma Doria non ci sarebbe alcun problema, col padre Thomas invece ci sarebbe ancora qualche ostilità Il gelo tra Meghan e il papà è calato nel 2018, prima del matrimonio con Harry. Lui, infatti, non poté partecipare alle nozze a causa di un serio problema di salute e a quello si sono poi sommate delle incomprensioni mai chiarite con la figlia.

