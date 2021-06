Joe Biden, sconcertante gaffe con la Regina Elisabetta: notate nulla di strano nella foto?

Francesco Fredella 15 giugno 2021 a

a

a

Primo incontro tra Joe, Jill Biden e la Regina Elisabetta. Il loro viaggio in Gran Bretagna lascia il segno perché la gaffe, in occasione del G7, diventa virale. E sicuramente il presidente degli Usa non la dimenticherà: in pratica, il presidente degli Stati Uniti infrange totalmente il protocollo davanti a Sua Maestà. Joe Biden davanti alla Regina non si toglie gli occhiali da sole. Tutto durante l'esecuzione dell'inno nazionale degli Stati Uniti. Un vero e proprio scivolone in grande stile che avrebbe potuto provocare un incidente diplomatico di grosse dimensioni. Ma, soprattutto, la scena prova un po' panico tra i presenti.

Meghan Markle non fa vedere la figlia a Kate Middleton, l'ultimo sfregio: a cosa si è ridotta la moglie di Harry

Anzi, un vero e proprio imbarazzo che fa il giro del mondo. Ma la Regina, con il suo aplomb anglosassone, scaccia via la gaffe: di fronte al presidente degli Usa con gli occhiali da sole, Elisabetta fa finta di nulla. Ma, ovviamente, gli addetti ai lavori se ne accorgono sin da subito. La regina Elisabetta si presenta con un perfetto look con abito rosa (come Kate Middleton) a stampa floreale e guanti bianchi. Mentre la First Lady sceglie un completo celeste. Biden elegantissimo, ma con occhiali scuri.

Video su questo argomento Regina Elisabetta, la battuta al G7: "Dovrei fingere?", cala un gelo siderale





In ogni modo è assai lunga la lista delle gaffe da parte dei big del Pianeta in presenza Sua Maestà. Ad esempio Donald Trump commise una gaffe tremende, forse la peggiore di sempre, quando camminò davanti alla Regina tagliandole la strada. Poi si fermò e capì l'errore. Nel 1991 George Bush Senior fu protagonista di un'altra gaffe: la Regina era ospite del Presidente negli USA e dopo il discorso Bush non venne regolata l'altezza del microfono quando toccò alla regina parlare in pubblico (con il viso coperto). La scena fece il giro del mondo.

"Mai successo prima". La Regina strappa i protocolli: diktat contro Meghan e Harry, ora per i Duchi si mette male

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.