Vladimir Putin, l'aereo da 450 milioni da cui ordina la guerra: il "gioiellino" extra lusso macchina di morte

Sostanzialmente è stata una “pace fredda” quella siglata da Vladimir Putin e Joe Biden, che si sono incontrati a Villa La Grange, a Ginevra. Qui il leader del Cremlino ci è arrivato con l’aereo ufficiale Ilyushin: se quello presidenziale di Joe Biden, un Air Force One, è ormai famoso in tutto il mondo, quello con cui è atterrato Putin in Svizzera non ha nulla da invidiargli. Parliamo infatti di un mezzo di trasporto realizzato dalla Voronezh Aircraft Production Association che può raggiungere velocità massime fino a 900 chilometri orari.

Costato 450 milioni di euro, l’aereo di Putin ha praticamente tutto quello che può servire a un presidente, e anche di più: si presenta al suo interno con uno stile classico e con parecchie parti luccicanti, come il tavolo delle conferenze rifinito in oro e il bagno, placcato anch’esso in oro. Ovviamente non può mancare a bordo un bar sempre ben rifornito, una palestra, una comoda camera da letto. E un centro di comando, che è forse la parte più importante: può essere utilizzato per mobilitare le truppe e dirigere eventuali combattimenti anche durante il volo.

Il vertice tra Putin e Biden è durato più di tre ore e ha fatto registrare dei passi avanti significativi: il leader del Cremlino lo ha definito “costruttivo” e ha sottolineato che non c’è stata alcuna ostilità, anche se per ora è presto per un viaggio alla Casa Bianca, anche perché non è stato invitato da Biden. Il quale, però, è stato descritto come “molto diverso dal presidente Donald Trump”.

