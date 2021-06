Meghan Markle, "ha inviato una foto sulla chat dei reali": con chi è tornata a farsi sentire

18 giugno 2021 a

La prima foto della piccola Lilibet sarebbe stata condivisa sul gruppo Whatsapp di casa Windsor. L’indiscrezione arriva dagli Stati Uniti, da fonti vicine ai duchi di Sussex, che si sarebbero fatti sentire con la famiglia reale per mostrare un’immagine della loro secondogenita, chiamata con il nomignolo della regina Elisabetta. “L’hanno inviata attraverso una chat ad alcuni membri della famiglia reale”: di sicuro l’hanno vista la sovrana, Kate Middleton e il principe William, mentre non è dato sapere chi altro ha ricevuto lo scatto.

Di sicuro molti membri della famiglia non vedranno la piccola Lilibet per molto tempo. Nel frattempo Meghan Markle è tornata a farsi sentire pubblicamente con un breve comunicato apparso sul sito della Fondazione Archewell. E lo ha detto per ringraziare i fan che hanno sostenuto la pubblicazione del suo libro per bambini, intitolato ‘The Bench’. “Anche se questo progetto è iniziato come una semplice lettera d’amore a mio marito e a mio figlio - ha dichiarato - sono felice nel vedere che i temi trattati coinvolgono le comunità di tutto il mondo”.

“La ricerca di un mondo più compassionevole ed equo inizia proprio con valori fondamentali quali l’amore, la rappresentanza e l’inclusione - ha aggiunto - allo stesso tempo, credo raccontare un altro lato della mascolinità, radicato tra interdipendenza, emozione e morbidezza, sia modellare il mondo come lo vorrebbero in tanti. Grazie per avermi supportato in questo lavoro speciale”, ha concluso.

