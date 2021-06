Principe Harry "furioso" con la Regina Elisabetta perché gli ha tolto i titoli militari. Il retroscena: squallida vendetta personale?

21 giugno 2021 a

Perché il principe Harry abbia accettato di fare quella intervista bomba a Oprah Winfrey insieme alla moglie Meghan Markle è un interrogativo a cui si cerca di dare risposta da tempo. E finalmente, una fonte citata dal Sun e ripresa dal Daily mail e da altri quotidiani britannici, rivela che la decisione do Harry è stata presa 24 ore dopo che la Regina Elisabetta lo ha privato dei suoi titoli militari. Pare insomma che il duca del Sussex si sia "infuriato" per aver perso gli incarichi militari come conseguenza della "Megxit". E che per una sorte di vendetta abbia deciso di mettere sotto accusa la famiglia reale in mondovisione.

La fonte ha infatti detto al Sun che "Harry e Meghan erano molto arrabbiati prima di andare da Oprah perché la separazione finale dalla famiglia reale era stata appena firmata". Harry, si sostiene, "è molto emotivo e i suoi ruoli militari sono stati molto importanti per lui". Insomma, questo sarebbe il vero motivo per il quale il principe ha detto sì all'intervista e non che il loro figlio Archie non sarebbe stato nominato principe quando il principe Carlo diventerà re.

Il principe Harry infatti è stato privato del suo ruolo di Capitano Generale dei Royal Marines - tramandatogli da suo nonno, il Principe Filippo - nell'accordo finale sulla "Megxit" a febbraio. Mentre il secondogenito di Carlo, che era stato due volte in Afghanistan con l'esercito, aveva sperato fino all'ultimo di poter mantenere i titoli. Pare anche che Harry lo avesse chiesto alla nonna, la Regina Elisabetta. La quale invece ha posto il veto e si è ripresa i titoli. Una mossa, quella di privarlo dei titoli, che ha "devastato" il principe Harry. Che poi, per rabbia, ha reagito con la pesantissima intervista alla Winfrey che tutti conosciamo benissimo, accusando la famiglia reale di razzismo e di violenza psicologica su Meghan.

