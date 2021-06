Principe Harry e William choc, la rissa davanti alla bara di Filippo: "Urla e insulti faccia a faccia al funerale del nonno"

28 giugno 2021 a

a

a

Chi si aspetta che in occasione dell’inaugurazione della statua in memoria di lady Diana possa esserci un riavvicinamento tra i fratelli, il principe Harry e il principe William, potrebbe rimanere particolarmente deluso. Pare infatti che i rapporti tra i due siano al minimo storico: è emerso che i due principi hanno litigato ferocemente anche in occasione del funerale del nonno Filippo, venuto a mancare lo scorso aprile all’età di 99 anni.

"Quella maledetta donna, dannata. Il modo in cui...". Qui crolla tutto, William beccato al telefono: insulti contro Meghan Markle

Quindi il colloquio apparentemente sereno avuto in pubblico subito dopo la cerimonia funebre era solo una concessione alle telecamere, ma la realtà sarebbe un’altra. A svelarlo è stato l’esperto reale Robert Lacey: “Non appena sono entrati nel castello di Windsor hanno subito iniziato a litigare. Erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose”. Quindi il dolore per la morte del nonno non li ha riavvicinati, e forse neanche l’inaugurazione della statua per madre riuscirà a farlo.

Harry e William, "brevissimo faccia a faccia": tam-tam impazzito, la drammatica resa dei conti

“Sanno che gli occhi del mondo saranno tutti puntati su loro due”, ha rivelato un amico dei fratelli a Vanity Fair US. “Dunque eviteranno di sollevare ulteriori polemiche”, ha aggiunto. Di conseguenza la frattura non è destinata a essere risolta in tale occasione e neanche tanto presto, anche perché il padre Carlo se n’è lavato le mani ed è “scappato” in Scozia per non essere presente il primo luglio.

"Come la hanno fotografata". Principe Harry a Londra? Spunta questo scatto della Regina Elisabetta: ora si capisce tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.