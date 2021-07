Principe Harry "mentalmente instabile". Indiscreto, la drammatica censura di William: ciò che non sapevamo sul fratello

08 luglio 2021 a

Harry e William hanno apparentemente sepolto l’ascia di guerra in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata alla madre lady Diana, che lo scorso primo luglio avrebbe compiuto 60 anni. E invece la tensione continua a essere molto alta tra i due fratelli, anche alla luce di un documentario realizzato da ITV sul loro burrascoso rapporto. All’interno di tale documentario era presente un’intervista a Omid Scobie, giornalista e autore del libro dei Sussex, che conteneva violente accuse a William.

Alcune frasi sono però state censurate, secondo il Daily Mail a causa dell’intervento all’ultimo minuto della famiglia reale. “Non credo proprio sia una coincidenza che, poco dopo la messa in onda del documentario in Africa di Harry e Meghan del 2019, siano state fatte trapelare dallo staff dei Cambridge alcune indiscrezioni riguardo la presunta preoccupazione di William per la salute mentale del fratello”: queste le parole incriminate del giornalista che sono state tagliate dal documentario.

Parole giudicate troppo gravi e soprattutto non dimostrabili: “Da corte hanno avvertito ITV che simili accuse erano potenzialmente diffamatorie, in quanto false dato che William era solo preoccupato di vedere Harry sconvolto e non è mai stato fatto alcun riferimento alla sua salute”. Di conseguenza il documentario è andato in onda senza quella parte, venendo visto da circa 2 milioni di telespettatori.

