Variante Beta, panico in Francia: "Già al 10%", ecco il vaccino che riesce a "bucare"

La Francia ha deciso di mantenere la quarantena per tutti, anche per chi ha fatto la doppia dose di vaccino. Il motivo è la variante Beta, nota anche come sudafricana, che ormai ammonta al dieci per cento dei nuovi contagi in Francia: una variante che non è particolarmente contagiosa, soprattutto rispetto alla Delta, ma che sembra essere più resistente ai vaccini, in particolare ad AstraZeneca, riporta il Corriere della Sera.

In Gran Bretagna, finora, si sono registrati solo un migliaio di contagi da variante Beta e le autorità vogliono evitare che si diffonda: perché per il resto, il livello di infezioni in Francia è molto più basso che in Gran Bretagna, con solo 27 mila nuovi casi rispetto a 244 mila nella scorsa settimana (tanto che la Danimarca ha inserito il Regno Unito nella lista rossa). Tanto che il governo di Londra aveva pensato di includere la Francia nella sua lista rossa, che implica una quarantena in hotel a proprie spese: ma poi ha lasciato perdere per evitare incidenti diplomatici.

Comunque, sono i turisti britannici in primis a dover ingoiare un boccone amaro. Solo in questo weekend era previsto che mezzo milione di persone si spostasse dalla Gran Bretagna alla Francia, in coincidenza con le vacanze scolastiche. Prima della pandemia, erano stati 9 milioni i visitatori britannici in Francia, seconda destinazione più popolare, dopo la Spagna per chi ha seconde case. Domani 19 luglio è anche il giorno che segna la fine di tutte le restrizioni in Gran Bretagna. Nonostante proprio l ministro della Sanità, Sajid Javid, sia risultato positivo. Il ministro aveva ricevuto le due dosi di vaccino - AstraZeneca - ma ha rivelato di accusare "lievi sintomi": Il siero risulta efficace contro la malattia sintomatica solo al 60 per cento, ma al 90 per cento contro decesso e ospedalizzazione.

