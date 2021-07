Variante Delta, "cosa sta succedendo negli ospedali". La sconvolgente rivelazione della dottoressa: "Prima di essere intubati..."

22 luglio 2021 a

Un forte pentimento nei no vax quando è ormai troppo tardi: è questo ciò che ha osservato in questi mesi Brytney Cobia, dottoressa dell'Alabama. Che, in un post su Facebook, ha voluto raccontare cosa succede nell'ospedale in cui lavora: "Molti pazienti, prima di essere intubati, mi chiedono il vaccino". La situazione epidemiologica negli Stati Uniti, così come in Europa, inizia a diventare preoccupante a causa della variante Delta. E i casi sono in aumento, soprattutto tra i giovani. Alcuni, quasi tutti no vax, sviluppano anche gravi forme della malattia.

La dottoressa ha spiegato che diversi giovani finiscono in terapia intensiva. In particolare quelli che dicevano che non avrebbero mai fatto il vaccino e che poi implorano di riceverlo prima di essere intubati. Anche se purtroppo in quei casi è sempre troppo tardi. "Io tengo loro la mano e spiego che ormai è troppo tardi. Pochi giorni dopo, quando stanno per morire, chiamo i familiari e spiego loro che il miglior modo per onorare il loro caro è farsi vaccinare e incoraggiare tutti coloro che conoscono a fare lo stesso", ha continuato il medico.

La Cobia, poi, ha concluso: "I parenti delle vittime piangono, mi dicono che non lo sapevano e che credevano che fosse tutta una bufala, una trovata politica. Credevano che il loro gruppo sanguigno o il colore della loro pelle non li avrebbe fatti ammalare, erano convinti che fosse solo un'influenza. Si sbagliavano. Ora vorrebbero tornare indietro, ma capiscono che non possono e spesso corrono a farsi vaccinare".

