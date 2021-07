Variante Delta, supermercati vuoti e saccheggiati. Le sconcertanti foto dall'Inghilterra: è l'effetto delle riaperture totali

23 luglio 2021 a

L'hanno già ribattezzata "pingdemic": è il disastroso effetto della quarantena di massa imposta in Gran Bretagna subito dopo la riapertura totale di negozi e attività. "Supermercati mezzi vuoti, pub e ristoranti chiusi, treni cancellati, metropolitana a singhiozzo, pompe di benzina a secco": il premier Boris Johnson pensava di aver superato di slancio l'emergenza coronavirus, ma l'aumento dei contagi da Variante Delta ora rischia di rimettere in ginocchio il Paese. E le immagini dei supermercati senza più merce da vendere, "saccheggiati" dai cittadini che temono di dover restare chiusi in casa per settimane, è un tuffo nei mesi bui che anche noi italiani ricordiamo bene.

A "incastrare" i sudditi di Sua Maestè è la App corrispettivo britannico della nostra "Immuni" ma ancora più estensiva: non serve un collegamento diretto con un contagiato, basta anche un contatto alla lontana. In quel momento parte il "ping" che costringe chi l'ha scaricata a mettersi in isolamento. Un sistema di "tracciamento" capillare, alla cinese, che rischia però di fare più danni della pandemia. Al momento, come riporta il Corriere della Sera, le persone in isolamento sono un milione e 700mila (tra loro anche il premier Johnson), con evidenti ricadute negative su aziende e servizi.





I supermercati restano vuoti anche perché i camionisti e i fornitori restano a loro volta bloccati, con personale decimato in tutto il Paese. "Si segnalano penurie di prodotti freschi - riporta il Corriere -, dal pesce alla frutta e verdura, dal pane alla carne, ma anche di acqua minerale e carta igienica. Certe catene sono state perfino costrette a chiudere alcuni punti vendita".

