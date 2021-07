Variante Delta, mamma e figlio no vax: "Le sue ultime parole prima di morire", testimonianza sconvolgente

27 luglio 2021 a

Un 28enne no vax è morto in Alabama dopo aver trascorso 51 giorni attaccato a un ventilatore polmonare. Nei suoi ultimi giorni di vita trascorsi nel reparto di terapia intensiva, il ragazzo si è pentito di non essersi vaccinato quando ne ha avuto l’opportunità, ammettendo che quella del Covid “non era una bufala”. La madre Christy Carpenter ha rilasciato un’intervista al Washington Post in cui si è detta distrutta dalla morte del figlio, perché credeva che l’emergenza sanitaria fosse un complotto.

“Ho dovuto guardare mio figlio morire per rendermi conto che avevamo bisogno del vaccino”, ha dichiarato la donna, che ha dovuto affrontare gli effetti del Covid ma è riuscita a salvarsi a differenza del figlio. “Non ci siamo vaccinati quando ne abbiamo avuto l’opportunità - ha aggiunto - e ora ce ne pentiamo così tanto”. La signora Carpenter ha spiegato che lei e suo figlio erano no vax perché non credevano possibile che in così poco tempo fosse stato messo a punto un vaccino sicuro, dato che per gli altri c’erano voluti anni.

“Curt pensava che il Covid fosse una bufala e non lo prendeva sul serio, fino a quando è arrivato al punto di non riuscire a respirare senza ossigeno. Le sue ultime parole - ha testimoniato la madre - sono state le seguenti: ‘Questo non è un complotto, è tutto reale'”.

