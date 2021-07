Aereo diretto a Réunion costretto all'atterraggio d'emergenza: "Allucinazioni e perdita di coscienza", a bordo l'inimmaginabile

28 luglio 2021 a

a

a

Atterraggio d'emergenza per l'Airbus A350 della French Bee diretto a Réunion. Dopo ben sette ore di viaggio un passeggero 32enne ha accusato gravi malori, al punto da costringere capitano ed equipaggio dell'aereo ad atterrare a Mombasa, Kenya. Qui il passeggero è stato immediatamente trasportato all'ospedale e il volo ha potuto proseguire senza ulteriori problemi. Stando alle indiscrezioni l'uomo, che viaggiava solo, ha consumato a bordo alte dosi di antidepressivi, caffeina e alcool che ha mescolato all'interno di una bottiglietta di Coca-Cola.

Paura in volo, collisione sfiorata all'ultimo per l'errore del controllore: la manovra miracolosa del pilota eroe

In quel momento in cabina di pilotaggio erano presenti 2 piloti che hanno prontamente attivato un possibile scenario di diversione per caso medico, considerate le condizioni critiche del passeggero. Il capitano è stato così richiamato sul ponte di volo e informato dell'accaduto. Dopo un primo consulto medico il comandante ha preso la decisione di sbarcare al più presto lanciando il "Mayday"

"Mai accaduto in 15 anni". Aereo Ryanair da Alicante a Liverpool, lo sconcerto della hostess: cos'è successo a questa passeggera a bordo | Guarda

Il 32enne soffriva di gravi allucinazioni, pressione sanguigna elevata, alta frequenza cardiaca e costante perdita di coscienza. Massima l'allerta con medico e infermiera che hanno constatato il rischio di arresto cardiaco e coma. Vitale l'intervento repentino del capitano, dell'equipaggio e della compagnia aerea che hanno fornito l'adeguata e repentina assistenza al passeggero.

Disastro sull'aereo Catania-Torino. "Guasto tecnico", poi la rivolta: perché è costretta a intervenire la polizia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.