Barack Obama, bufera per il party dei 60 anni: invita 700 persone mentre dilaga la variante Delta

03 agosto 2021

Bufera su Barack Obama, che in occasione dei suoi 60 anni ha deciso di organizzare un party con 700 invitati. A scatenare le polemiche è il timore che la festa dell'ex presidente americano si trasformi in un maxi-assembramento pieno di focolai. Un rischio che nessuno vorrebbe correre, soprattutto adesso che gli Stati Uniti, come molti altri Paesi, è in piena emergenza da variante Delta. L'enorme numero di partecipanti al party è stato rivelato dalla stampa americana, che ha citato fonti vicine al dem.

Stando alle indiscrezioni riportate dalle testate americane, gli invitati si raduneranno nella residenza estiva della famiglia Obama sull'isola Martha's Vineyard, in Massachusetts. Si tratta di un territorio in cui ormai l'infezione da variante Delta dilaga, con i contagi che crescono sempre di più ai danni di cittadini già vaccinati. Il 74% delle persone infettate infatti risulterebbe formalmente immunizzato. Ecco perché le autorità locali hanno raccomandato alla popolazione di evitare luoghi affollati.

Tra i vip che prenderanno parte alla grande festa anche George Clooney, Oprah Winfrey e Steven Spielberg. Alle polemiche, comunque, lo staff dell'ex presidente ha già risposto dicendo che gli ospiti dovranno presentare un certificato di avvenuta vaccinazione o un referto di tampone negativo e che il party si svolgerà all'aperto. Non è stato precisato, però, se agli invitati sarà chiesto di indossare la mascherina nel corso della festa. Pare invece che non parteciperà all'evento l'attuale presidente Joe Biden, visto che trascorrerà il prossimo weekend insieme alla famiglia in Delaware.

