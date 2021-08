Vasya, il gatto nero che caccia il gigantesco orso bruno: un video pazzesco dalla foresta siberiana

11 agosto 2021 a

Immagini pazzesche, filmate da un gruppo di pescatori russi, che avevano da poco montato le loro tende in una foresta vicino al fiume Angara, nei pressi di Ust-Ilimsk nella regione siberiana di Irkutsk. Era il momento del loro pasto, si erano riuniti attorno a un falò. Ed ecco che dal nulla spunta un enorme orso nero, che sembrava volersi avvicinare al loro campeggio alla ricerca di cibo.

Ma ecco che sulla strada dell'orso si pianta Vasya, il gatto domestico di uno di quei pescatori. E a parlare c'è il video: il felino si trova a pochi metri dal plantigrado, dunque inarca la schiena, rizza il pelo, così come fanno i gatti quando stanno per arrivare allo scontro. L'orso si alza addirittura sulle zampe posteriori, ma il micio non desiste. Anzi non si muove.

Nel filmato si sentono i pescatori attirare l'attenzione i Vasya, poiché temono che possa avere la peggio. "Non farlo... calmati Vasya", dice uno di loro. E ancora, un altro urla: "Quello è il mio gatto, non toccarlo... Vasya, vieni qui subito". Ma niente, il micio non arretra. Anzi, ad andarsene via per i boschi è proprio l'orso, che si è ritirato nella foresta siberiana. E le immagini del micio-eroe sono subito diventate virali un po' in tutto il pianeta.

