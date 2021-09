Charlene di Monaco "messa alle strette dal principe Alberto": l'ultima bomba sul reale, poche ore prima del ricovero...

04 settembre 2021 a

Non c'è pace per Charlene di Monaco. La principessa, in Sudafrica da sette mesi, ha subito tre operazioni chirurgiche nel giro di pochissimi mesi: una alla testa e altre due, piuttosto pesanti, per intervenire in seguito a una grave infezione a orecchio, naso e gola. Lo scorso mercoledì, poi, mentre sembrava che fosse prossima al rientro a Montecarlo, Charlene ha avuto un collasso ed è stata ricoverata. Tuttavia sarebbe già stata dimessa in condizioni stabili. Ma il rientro sarà, ancora una volta, posticipato.

Il ritorno a casa, forse, non è una notizia proprio gradita alla principessa. Basti pensare che prima del lungo viaggio nella sua terra natale, si erano fatte sempre più insistenti le voci di un imminente divorzio tra lei e il marito Alberto. Qualcuno aveva anche ipotizzato che il suo rientro sarebbe coinciso con la comunicazione ufficiale della separazione. Qualche giorno prima del malore, però, Alberto aveva fatto intendere che si sarebbe trattato di una vera, definitiva "riunione". Era tanto l'entusiasmo per il ricongiungimento con la principessa.

Alberto aveva persino fatto dell'ironia: "Le sue condizioni sono molto migliorate dall'ultima operazione, sta bene ed è di buon umore, tanto che scherzando mi ha detto che è pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave per tornare in Europa". Poi, però, è arrivato il malore. E tutto si è fermato di nuovo. Insomma, nuove ombre sul principe Alberto: con quelle parole sembrava quasi aver messo alle strette la moglie, Charlene. Ma, subito dopo, l'ultimo ricovero. E il mistero, dai contorni drammatici, continua.

