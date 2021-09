Charlene di Monaco, "quella terza figlia illegittima del principe Alberto": svelata la vera ragione dietro la fuga?

04 settembre 2021 a

Non c'è pace per Charlene di Monaco. La principessa, da tempo in Sudafrica per un'infezione e un intervento chirurgico andato male, è tornata in clinica d'urgenza. Si tratta di "un collasso", aveva fatto sapere la cognata. Eppure sono tante le voci che scommettono su una crisi matrimoniale tra lei e il principe Alberto.

Motivo per cui la principessa si sarebbe allontanata per un po'. In particolare è Il Giornale che ricorda i rumors dal passato per cui scrive: "Lei era partita per il Sudafrica con i gemelli, che hanno compiuto sei anni, ed erano emersi pettegolezzi addirittura su una terza figlia illegittima del principe, una ragazza di ormai quindici anni avuta con una donna brasiliana, un breve, vecchio flirt. Poi la caduta dalla quale pare abbiano avuto origine tutti i problemi". A quel punto i gemelli erano tornati a Monaco dal padre, Charlene era invece rimasta in Sudafrica a curarsi.

Nonostante l'ultima intervista rilasciata dal principe Alberto, pare che il ritorno della moglie sia ancora distante. Alberto aveva sottolineato che Charlene "non vede l'ora di tornare". E ancora: "Lo farà prima del previsto". Dagospia maliziosamente aveva trovato un legame tra le parole del principe e la ricaduta di Charlene: non è che la principessa le provi tutte pur di non fare ritorno? Era il sunto del ragionamento del sito di Roberto D'Agostino.

