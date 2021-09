Charlène di Monaco, "collasso e ricovero? Forse...". Lei in ospedale, terrificante sospetto di Dagospia: "Cosa può esserci dietro"

03 settembre 2021 a

Non mancano supposizioni maliziose sull'ennesimo ricovero di Charlène di Monaco. La principessa, ha annunciato la cognata alla Bild, è stata trasportata d'urgenza in una clinica sudafricana in seguito a "un collasso". Charlène da mesi si trova in Sudafrica a causa di un'infezione a naso, orecchie e gola che l'ha costretta a un intervento chirurgico con delle complicazioni. Eppure per Dagospia le tempistiche sono sospette.

La principessa si è sentita male proprio mercoledì, poco dopo l'ultima intervista rilasciata dal principe Alberto a People. Qui il reale ha ammesso che Charlène "non vede l'ora di tornare a casa": "Dopo gli ultimi appuntamenti coi medici, sono abbastanza certo che riusciremo a ridurre un po’ quel lasso di tempo. Ha detto scherzando che è anche pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave pur di tornare in Europa". Stando a quanto di recente accaduto pare però che la principessa dovrà posticipare il ritorno.

Da mesi comunque si susseguono rumors che danno la coppia in grave crisi. Ad avvalorare questa teoria per molti ci sarebbero le ultime foto. Quelle scattate e diffuse sui social nella breve visita del principe in Sudafrica. Qui le pose sembrano ben studiate, al punto da essere considerate a tratti finte. Non solo, perché la reunion familiare è durata pochissimi giorni. Motivo per cui i maliziosi credono già che il divorzio sia alle porte.

