Kim Jong-un, la parata militare? Niente razzi, cosa sfila in piazza: catastrofe imminente in Corea del Nord

Solitamente in occasione della parata per festeggiare la fondazione della Repubblica Popolare Democratica di Corea vengono mostrati missili balistici sempre più potenti. Per i 73 anni, invece, Kim Jong-un ha optato per una scelta più “sobria”: al posto dei razzi e dei soldati in divisa da combattimento, c’era la Guarda Rossa operaia e contadina che si occupa di lavorare nei campi e in fabbrica e nel tempo libero si impegna nella protezione civile.

Tale organizzazione conta circa 5,7 milioni di riservisti, secondo l’agenzia di notizie del regime. La parata è durata soltanto un’ora, fatto insolito rispetto alle lunghissime celebrazioni del passato, e ha visto sfilare formazioni in tute di protezione rosse e maschere antigas. Ai reparti militari sono quindi state preferite le unità costituite per la campagna di prevenzione e di contenimento del Covid. Stavolta quindi i lanciarazzi sono stati trainati dai trattori agricoli dell’organizzazione paramilitare: si tratterebbe di un modo per rinsaldare lo slancio popolare dietro al regime.

Kim ha assistito alla parata da piazza Kim Il Sung e non ha neanche pronunciato il solito discorso. Il dittatore si sarebbe quindi limitato a mandare in piazza la Guardia Rossa anti-Covid al posto di missili e carri armati per inviare un segnale alla popolazione nordcoreana: forse è il caso di concentrarsi più nella lotta all’epidemia e alle calamità naturali che nella sfida mondiale con nuovi missili.

