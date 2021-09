Principe Filippo, "Toglieva il tappo e...": lo scherzo della senape e la furia della Regina Elisabetta

21 settembre 2021 a

a

a

"Si metteva nei guai con mia nonna": il principe William ricorda così il duca di Edimburgo, Filippo, scomparso all'età di 99 anni lo scorso 9 aprile. Domani nel Regno Unito verrà rilasciato un documentario sul consorte della Regina per ricordarlo e condividere le storie più emozionanti e divertenti che lo riguardano. Ogni membro della royal family ha dato il suo contributo raccontando qualcosa del principe. Tra questi anche il duca di Cambridge, che ha voluto sottolineare il lato più burlone del nonno.

"Vecchio, smamma". Orrore contro il principe Filippo davanti al nipote William, spunta il video

"Era solito togliere il coperchio del tubo e metterlo nelle tue mani... e poi schiacciarle insieme per sparare la senape sul soffitto", ha raccontato il marito di Kate Middleton. E la Regina, nota per la sua attenzione assoluta alle buone maniere soprattutto a tavola, ogni volta risultava piuttosto irritata dal comportamento del marito. Il documentario, dal titolo "Prince Philip: The Royal Family Remembers", è una sorta di viaggio nella vita del duca di Edimburgo, tramite i ricordi più vividi dei membri dei Windsor.

"Per la dignità della Regina Elisabetta": clamoroso in tribunale, la decisione sul testamento del principe Filippo

Ad aver reso omaggio a Filippo sono stati tutti e quattro i suoi figli, ma anche i suoi nipoti adulti e i membri dello staff di lunga data di Palazzo. Nel documentario invece non compariranno Meghan Markle e Kate Middleton perché si è deciso di privilegiare i ricordi dei suoi discendenti diretti. Grande assente la regina Elisabetta, che probabilmente vuole ricordare il duca in privato.

Il principe Andrea ufficialmente sotto inchiesta per violenza sessuale su minore. Bomba sulla Regina Elisabetta: cosa rischia ora

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.